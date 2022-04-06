Туреччина знищила ще одну "блукаючу" міну в Чорному морі

Турецькі військові підірвали ще одну плавучу морську міну в Чорному морі. Це третій випадок з початку війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Плавучі міни в Чорному морі стали виявляти з кінця березня. Їх поява становить небезпеку для суден, що проходять через Босфор.

За даними Міністерства оборони Туреччини, у знищенні морської міни брали участь військові водолазні групи. Її ліквідація пройшла без наслідків для судноплавства.

Влада Туреччини 22 березня закрили Босфорську затоку через виявлену плавучу міну. Згодом вона була ліквідована. Наступну міну виявили через чотири дні. Знищена сьогодні міна стала третьою з початку російського вторгнення в Україну.

Зазначимо, за даними Міністерства закордонних справ України акваторію Чорного моря мінує Росія. Для цього окупанти використовують захоплені в 2014 році в Криму міни, намагаючись їх видати за українські.

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