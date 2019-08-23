Україна може втратити позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Поразка луганської "Зорі" від каталонського "Еспаньола" в плей-офф Ліги Європи не дозволило Україні заробити бали для таблиці коефіцієнтів УЄФА. Про це повідомляє tribuna.com

Рейтинг України зберігся на позначці 30,600 бала. Цим скористалися бельгійські і турецькі клуби.

"Брюгге" у відборі Ліги чемпіонів переміг ЛАСК (1:0); "Гент" у Лізі Європи розібрався з "Рієкою" (2:1), а "Антверпен" зіграв внічию з АЗ (1:1). Таким чином, бельгійська асоціація заробила 2,5 очка, що дорівнює 0,5 бала. Тепер у Бельгії 32,600 бала.

"Трабзонспор" в кваліфікації ЛЄ виявився сильнішим АЕК (3:1), що принесло в скарбничку турецької асоціації 1 очко (0,25 бала). На рахунку турків 30,400 бала.

Якщо "Трабзонспор" в матчі-відповіді переможе АЕК, а "Зоря" програє "Еспаньйолу", то Туреччина обійде Україну в рейтингу.

Нагадаємо, на даний момент Україна продовжує займати дев'яту сходинку в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Положення національної асоціації у таблиці коефіцієнтів УЄФА визначає квоти клубів у єврокубках. Десята позиція втрачає певні привілеї (другий призер чемпіонату стартує в Лізі чемпіонів на етап раніше).