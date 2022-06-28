RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Туреччина погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, - журналіст

Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Перед офіційним відкриттям саміту НАТО в Мадриді турецька сторона погодилася на вступ Швеції і Фінляндії до альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Юзвяка.

"Білий дим від Туреччини. Швеція і Фінляндія будуть в НАТО", - зазначив він.

Зазначимо, метафора "білий дим" використана за аналогією до процедури обрання нового Папи Римського у Ватикані. Після того, як конклав вибирає нового Папу, з пічної труби підіймається білий дим над Сікстинською капелою. У даному випадку метафора означає згоду у спірному питанні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе зустріч із лідерами Швеції та Фінляндії до саміту НАТО. Очікувалося, що сторони можуть досягти компромісу щодо вступу скандинавських країн до альянсу.

Анкара блокувала вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, вимагаючи від них зняття обмежень на експорт зброї до Туреччини, а також відмови від підтримки представників "Робітничої партії Курдистану".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОШвеціяТурцияФинляндия