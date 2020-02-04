Туреччина у Сирії обстріляла сили Асада, є загиблі військові

Унаслідок обстрілів турецькою армією сил уряду Башара Асада на півночі Сирії загинули щонайменше 13 сирійських військових. Про це передає РБК-Україна із посиланням на DW.

Зазначається, що дані про загиблих оприлюднили у Сирійському центрі моніторингу за дотримання прав людини 3 лютого.

За інформацією спостерігачів, котрі опираються на мережу інформаторів у Сирії, восьмеро військових загинули в провінції Ідліб, троє - у провінції Латакія і ще двоє - у провінції Хама.

Поранення отримали ще 20 сирійських військових. Однак в офіційному Дамаску наразі не підтвердили загибель своїх військових.

Також спостерігачі повідомили про загибель у цей день щонайменше 14-ти цивільних внаслідок авіаударів, здійснених, ймовірно, російськими літаками на півночі Сирії.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони Туреччини заявили, що в результаті обстрілу сирійськими урядовими силами в районі провінції Ідліб загинули як мінімум четверо турецьких військових, ще дев'ять отримали поранення.

Як зазначив президент Туреччини Реджеп Ердоган, у відповідь Туреччина зробила удари по 40 сирійських об'єктах, в результаті були ліквідовані 35 сирійців.