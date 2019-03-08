Туреччина і РФ почнуть спільне патрулювання в Ідлібі

Російська сторона займеться патрулюванням зовнішнього пермитра зони деескалації

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что Турция и РФ начнут совместное патрулирование в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

Акар рассказал, что уже с сегодняшнего дня начинается совместное патрулирование. Российская сторона будет производить патрулирование во внешнем периметре зоны деэскалации, а Турция займется патрулированием демилитаризованной зоны.

"Определенные угрозы в вопросе использования воздушного пространства Идлиба и Африна на 8 марта ликвидированы", - подчеркнул министр.

Также он сообщил, что Турция не поддерживает никаких контактов с режимом действующего президента Сирии Башара Асада, а все переговоры ведутся только через РФ, или, при необходимости, с Ираном.

"Основное недовольство Анкары режимом Башара Асада связано с нарушением режима прекращения огня в Идлибе. Турция ожидает, что сторонники Асада будут соблюдать перемирие, и Москва добьется от сирийского режима прекращения обстрелов северо-запада Сирии", - заявил Акар.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что РФ нанесла авиаудары по жилым районам Идлиба. Российские самолеты вылетели с авиабазы Хмеймим в провинции Латакия в Сирии, после авиаударов сирийские военные атаковали регион артиллерийскими батареями.