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Туреччина в п'ять разів збільшить вартість проходу через Босфор і Дарданелли

Фото: Туреччина збільшить вартість проходу через Босфор і Дарданелли (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Туреччина в п'ять разів збільшить вартість проходу через протоки Босфор і Дарданелли. Нові тарифи набудуть чинності 7 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sabah.

Нововведення дозволить збільшити щорічний дохід країни від проходу суден через протоки з 40 до 200 млн доларів.

При підписанні в 1936 році конвенції Монтре, яка регламентує прохід суден через протоки, розмір зборів був визначений у французькому франку. Коли ця валюта вийшла з обігу, в розрахунках стали використовуватися турецька ліра і долар.

Протягом довгого часу 1 золотий франк прирівнювався до 0,29 г золота, незважаючи на інфляцію і зростання цін на золото. У 1983 році Туреччина прирівняла 1 золотий франк до 0,8 долара. Тепер же Анкара вирішила збільшити його вартість до 4 доларів. При розрахунку розміру збору ця сума множиться на нетто-тоннаж судна.

Раніше повідомлялося, що Туреччина тимчасово закрила Босфорську протоку для судноплавства до особливого розпорядження. Причиною тому стало виявлення в акваторії стороннього об'єкта, схожого на міну.

Також ми писали, що танкер Karakuz, який плив до Греції під російським прапором, в протоці Дарданелли зіткнувся з човном. На борту легкомоторного судна знаходилися дві людини.

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