Неподалік узбережжя Туреччини російський нафтовий танкер зіткнувся з катером

Неподалік узбережжя Туреччини нафтовий танкер Karakuz, який плив до Греції під російським прапором, зіткнувся з човном. На борту легкомоторного судна перебували двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Sabah.

Журналісти зазначають, що інцидент стався близько 21:00 за місцевим часом 25 серпня навпроти протоки Дарданелли, що сполучає Мармурове та Егейське моря. Капітан 140-метрового танкера поінформував про аварію берегову охорону Туреччини, яка відрядила на місце події буксир і рятувальну шлюпку. Унаслідок зіткнення ніхто не постраждав. Однак катер зазнав пошкоджень. Легкомоторне судно відбуксирували до турецького півострова Галліполі.