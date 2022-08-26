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Неподалік узбережжя Туреччини російський нафтовий танкер зіткнувся з катером

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П'ятниця 26 серпня 2022 03:17
Неподалік узбережжя Туреччини російський нафтовий танкер зіткнувся з катером Фото: Біля Туреччини російський танкер зіткнувся з катером (sabah.com.tr)
Автор: Олег Васьків

Неподалік узбережжя Туреччини нафтовий танкер Karakuz, який плив до Греції під російським прапором, зіткнувся з човном. На борту легкомоторного судна перебували двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Sabah.

Журналісти зазначають, що інцидент стався близько 21:00 за місцевим часом 25 серпня навпроти протоки Дарданелли, що сполучає Мармурове та Егейське моря.

Капітан 140-метрового танкера поінформував про аварію берегову охорону Туреччини, яка відрядила на місце події буксир і рятувальну шлюпку.

Унаслідок зіткнення ніхто не постраждав. Однак катер зазнав пошкоджень. Легкомоторне судно відбуксирували до турецького півострова Галліполі.

Нагадаємо, у Туреччині вантажівка, в якої відмовили гальма, врізалася у натовп після зіткнення з дома автомобілями. Внаслідок ДТП десятки людей загинули та постраждали.

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