Туреччина не проти закупити комплекси Patriot з США в додаток до С-400 з РФ

Туреччина закупить зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) Patriot з США в додаток до С-400 з Російської Федерації (РФ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами міністра закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, Туреччина може вибудовувати здорові відносини і з Росією, і з США.

"Що стосується побоювання Вашингтона щодо несумісності російського військового обладнання з системами озброєнь, що використовуються країнами-членами НАТО, то цю проблему, з точки зору Анкари, варто вивчити експертам", - додав він.

Відомо, що Туреччина вже це запропонувала США, однак вони, за даними Чавушоглу, відповіли поки відмовою.

Нагадаємо, раніше Туреччина заявляла, що не відмовиться від зенітно-ракетних комплексів з Росії. Турецький персонал продовжує вивчати в Росії використання С-400, але в Туреччині не буде російських фахівців, які будуть керувати цими комплексами.

Раніше в Конгресі Сполучених Штатів Америки пригрозили Туреччини санкціями, якщо Анкара не відмовиться від поставок російських ЗРК С-400.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Туреччини Ердоган раніше заявив, що Анкара не збирається задовольняти вимоги США і відмовлятися від російських ЗРК С-400 на користь американських систем Patriot. Ердоган підкреслив, що подібні вимоги Вашингтона є обмеженням суверенних прав Анкари.