Туреччина закликала Китай закрити уйгурські табори

В турецькому МЗС заявили, що табори є "великою ганьбою для людства"

Правительство Турции осудило Китай за обращение с мусульманским этническим уйгурским народом, назвав его "великим делом позора для человечества", а также попросило закрыть "концлагеря". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Турции Хами Аксой заявил, что Китай удерживает более миллиона представителей тюркского народа уйгуров. Он рассказал, что тюркское мусульманское население в Китае столкнулось с давлением и "систематической ассимиляцией" в западной части страны.

"Уже не секрет, что более миллиона уйгурских турок, подвергшихся произвольным арестам, подвергаются пыткам и политическому промыванию мозгов в концентрационных центрах и тюрьмах", - заявил Аксой.

Он призвал власти Китая уважать основные права человека уйгурских турков и закрыть "концентрационные лагеря".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Пекин позволил 2 тысячам казахов отказаться от китайского гражданства. Власти Китая вводят масштабную идеологическую кампанию в регионе: сотни тысяч людей отправляют в лагеря для интернированных, которые Пекин называет "центрами перевоспитания", заключенные рассказали, что их заставляли отказываться от своей культуры и религиозных убеждений и подвергали идеологической обработке.