Туреччина закликала Китай закрити уйгурські табори

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В турецькому МЗС заявили, що табори є "великою ганьбою для людства"

Уряд Туреччини засудив Китай за поведінку з мусульманським етнічним уйгурським народом, назвавши його "великою справою ганьби для людства", а також попросив закрити "концтабори". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Туреччини Хамі Аксой заявив, що Китай утримує більше мільйона представників тюркського народу уйгурів. Він розповів, що тюркське мусульманське населення в Китаї зіткнулось з тиском і "систематичною асиміляцією" в західній частині країни.

"Вже не секрет, що більше мільйона уйгурських турків, які зазнали довільних арештів, піддаються тортурам і політичного промивання мізків в концентраційних центрах і в'язницях", - заявив Аксой.

Він закликав владу Китаю поважати основні права людини уйгурських турків і закрити "концентраційні табори".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Пекін дозволив 2 тисяч казахів відмовитися від китайського громадянства. Влада Китаю вводить масштабну ідеологічну кампанію в регіоні: сотні тисяч людей відправляють у табори для інтернованих, які Пекін називає "центрами перевиховання", ув'язнені розповіли, що їх змушували відмовлятися від своєї культури і релігійних переконань і піддавали ідеологічній обробці.