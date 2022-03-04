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Туреччина пропонує організувати зустріч голів МЗС України та Росії

Автор: Сергій Пишкін

Туреччина запропонувала провести зустріч голів МЗС України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова на полях дипломатичного форуму в Анталії. Вважає, що може допомогти налагодити контакт між країнами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови МЗС Туреччини Мевлюта Чавушогла.

"Туреччина - одна з небагатьох країн, здатних налагодити діалог з обома сторонами. Ще до початку війни ми планували зібрати обох міністрів закордонних справ на дипломатичному форумі в Анталії, але це було до війни. Ми хочемо звести українську та російську сторони на міністерському рівні. вчора підтвердив свою участь, але я не знаю, чи може за цих умов приїхати глава МЗС України", - заявив Чавушоглу.

Нагадаємо, що 24 лютого Росія почала відкриту повномасштабну війну на території України.

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