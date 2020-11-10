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Туреччина привітала Азербайджан з "перемогою" в Карабасі

Автор: Андрій Козловський

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу привітав Азербайджан з підписанням угоди про припинення вогню в Нагірному Карабасі. Вона була підписана цієї ночі.

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Про це Мевлют Чавушоглу написав на своїй сторінці у Twitter.

"Азербайджан домігся важливої ​​перемоги на фронті і за столом переговорів. Я від щирого серця вітаю його з цим щасливим досягненням. Ми залишимося однією нацією, одним серцем з нашими азербайджанськими братами", - заявив Чавушоглу.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав спільну заяву з президентами Азербайджану і Росії про припинення війни в Карабасі та назвав це рішення "кращим у сформованій ситуації".

Після цього, Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що договір про припинення вогню в Нагірному Карабасі є капітуляцією Вірменії.

Також Алієв заявив, що до складу миротворчої місії увійде російський і турецький контингент.

Росія вже відправила в Нагорний Карабах миротворчий контингент. Це майже 2 тисячі військових.

Прогноз погоди
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