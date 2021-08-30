Туреччина побудувала 40-кілометрову стіну на кордоні з Іраном

Станом на сьогодні Туреччина побудувала близько 43 км бетонної стіни на кордоні з Іраном. Загальна тривалість повинна скласти 560 км.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.
Повідомляється, що бетонна стіна будується для того, щоб запобігти напливу нелегальних мігрантів. Також повідомляється, що стіна складається з бетонних блоків висотою 3 метри, шириною 2 метри, і товщиною 80 сантиметрів. Один такий блок вести 7 тонн.
За даними видання, роботи тривають цілодобово.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина має намір побудувати стіну, оскільки останнім часом збільшився потік афганських біженців до сусіднього Ірану, і Анкара намагається запобігти напливу мігрантів до країни.