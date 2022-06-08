Туреччина поставила десять умов Швеції і Фінляндії для членства в НАТО, - ЗМІ

За даними видання, обом країнам було запропоновано підтримати Анкару в її боротьбі із забороненою в Туреччині Робітничої партії Курдистану (РПК) і організацією ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена і їх філіями.

При цьому було заявлено, що Швеція і Фінляндія, які є прихильниками терористичних організацій, повинні встановити необхідні правові норми і правову інфраструктуру для боротьби з тероризмом.

Водночас країнам слід припиняти спроби відкрити представництва РПК у своїх країнах. Також Туреччина запропонувала не дозволяти діяльність FETÖ, що проводиться в країнах, і закрити відповідний веб-сайт і органи ЗМІ.

Туреччина наполягає, що Швеція і Фінляндія повинні приділяти особливу увагу депортації та екстрадиції осіб, пов'язаних з тероризмом. Також Стокгольм і Гельсінкі повинні ввести заборону на демонстрації терористичними організаціями, таким як РПК.

Крім того, Туреччина запропонувала Швеції та Фінляндії зняти обмеження оборонної промисловості проти неї, а також попросила поділитися розвідданими.

У виданні підкреслили, що якщо Швеція і Фінляндія стануть членами НАТО, вони повинні виконати ці зобов'язання.