ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Туреччина підтвердила тестування російських С-400

Стамбул, Субота 24 жовтня 2020 07:33
Туреччина підтвердила тестування російських С-400
Фото: ЗРК С-400 (salamnews.org)
Автор: Инна Собора

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган підтвердив тестування закупленої у Росії зенітно-ракетної системи С-400. Він сказав про це в Стамбулі у п'ятницю 23 жовтня.

Про це повідомляє DW.

Ердоган заявив, що Туреччина "не повинна питати дозволу у США".

"Це дійсно так. Тести були проведені, і будуть нові", - сказав турецький президент.

Раніше, 16 жовтня, повідомлялося, що турецькі військові вперше випробували С-400 в районі чорноморського міста Синоп на півночі країни, проте до цих пір це не підтверджувалося турецькою владою.

Нагадаємо, НАТО застерігає Туреччину від використання російських систем С-400.

Раніше агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела повідомило про підготовку до проведення випробувань в провінції Синоп. Міноборони Туреччини цю інформацію коментувати відмовилося.

Нагадаємо, системи протиракетної оборони С-400 були закуплені Туреччиною в 2018 році. Оскільки Туреччина є членом НАТО, закупівля російського озброєння викликала обурення у Держдепі США.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Турция

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся