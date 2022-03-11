Туреччина переносить своє посольство з Києва до Чернівців

Речник Міністерства закордонних справ Туреччини Танжу Білгіч заявив, що країна переносить своє посольство з Києва до Чернівців. Таке рішення МЗС прийняло на тлі погроз нападу російських військ на столицю України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на National Post.
"Туреччина переносить своє посольство в Києві в місто Чернівці на тлі повідомлень про запланований напад Росії на українську столицю", - заявив Білгич.
Також речник МЗС додав, що Туреччина працює над евакуацією своїх громадян, які опинилися у скрутному становищі через бойові дії на території України.
Нагадаємо, 10 березня в турецькій Антальї відбулися переговори глав МЗС Дмитра Кулеби і Сергія Лаврова. Більш детально про цю зустріч можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.
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