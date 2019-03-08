Туреччина оцінила втрати від скасування пільгового режиму торгівлі з США

Фото: Рухсар Пеккан (parstoday.com)

Втрати Туреччини складуть майже 63 млн доларів

У Туреччині оцінили скільки країна втратить через скасування президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом пільгового режиму торгівлі між країнами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

Як повідомила міністр торгівлі Туреччини Рухсар Пеккан, в результаті скасування пільгового режиму торгівлі із США країна втратить майже 63 млн доларів.

"Туреччина повинна буде додатково сплатити майже 63 млн доларів митних платежів", - заявила Пеккан.

Нагадаємо, на початку березня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що має намір скасувати пільговий режим торгівлі США з Туреччиною та Індією. Пільговий режим торгівлі діяв в рамках Генеральної системи преференцій США (Generalized System of Preferences).

Як писало РБК-Україна, Китай і Сполучені Штати Америки перебувають на завершальному етапі укладення нової торгової угоди. Китай пропонує знизити мита та інші обмеження на американську сільськогосподарську, хімічну, автомобільну продукцію та інші товари, а Вашингтон готовий скасувати більшість санкцій, накладених на китайські товари минулого року.

Про угоду можуть оголосити вже 27 березня 2019 на саміті лідерів країн.