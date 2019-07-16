Туреччина може відправити до берегів Кіпру ще одне бурове судно

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що в разі посилення тиску з боку Європейського союзу Анкара відправить до узбережжя Кіпру четверте бурове судно. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

За словами Чавушоглу, якщо Євросоюз продовжить впроваджувати санкції проти Туреччини, то країна активізує бурові роботи на сході Середземного моря.

"В даний час у Східному Середземномор'ї знаходяться три наших судна, але ми відправимо туди і четверте", - заявив глава МЗС Туреччини.

Нагадаємо, у понеділок, 15 липня, в Європейському союзі схвалили пакет санкцій проти Туреччини за незаконне газовидобування поблизу узбережжя Кіпру. ЄС обмежить фінансову допомогу Анкарі, а також призупинить переговори щодо нової угоди про повітряні перевезення.

РБК-Україна писало, що в Туреччині відреагували на санкції Євросоюзу за буріння шельфу на сході Середземного моря. В турецькому МЗС заявили, що санкції не вплинуть на видобування газу поблизу узбережжя Кіпру. Крім того, в Анкарі пригрозили посилити свою газовидобувну діяльність.

Раніше, у Кіпрі звинуватили Туреччину в порушенні суверенітету через те, що Анкара направила до кіпрського узбережжя третє судно для бурових робіт. Нікосія заявила, що видобуток нафти і газу є ескалацією Туреччини неодноразових порушень суверенних прав Кіпру.