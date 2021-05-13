Туреччина скасувала вимогу ПЛР-тестів для туристів з України

Уряд Туреччини скасував необхідність у пред’явленні ПЛР-тестування пасажирам, які летять з України. Рішення почне діяти з 15 травня.

Про це повідомили у прес-службі Держагенства розвитку туризму України .

Туреччина також скасувала тестування для пасажирів з Китаю, В‘єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Тайланду, Південної Кореї, Японії, Великобританії, Латвії, Люксембургу та Естонії.

Згідно з турецьким повідомленням авіаперсоналу (NOTAM) щодо рейсів до Туреччини, рішення набере чинності 15 травня 2021 року о 00:00 за київським часом.

Раніше Чорногорія скасувала всі обмеження на в'їзд туристів з України, в тому числі обов'язковий ПЛР-тест на наявність коронавірусу. У туристичному сезоні 2021 року його пред'являти буде не потрібно.

Нагадаємо, наразі для українців відкриті більше сотні країн.

РБК-Україна писало, що Європа готується відкрити кордони для приїжджих. В'їзд дозволятимуть для мандрівників з країн з низьким рівнем коронавірусу і високим рівнем вакцинації.