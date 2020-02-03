Туреччина скасувала спільні патрулі з Росією у Сирії

Після атаки сирійських військ по турецькій військовій колоні в Ідлібі Туреччина скасувала спільне патрулювання з Російською Федерацією. Про це повідомляє канал NTV.

Таке рішення було прийнято, оскільки Росія є союзником військ Башара Асада, а в ході удару сирійськими силами в районі провінції Ідліб загинули 5 турецьких військових і один цивільний.

В Туреччині заперечують слова Кремля про те, що РФ не попереджали про пересування колони.

"Твердження про те, що Росію не повідомили, некоректно. Туреччина регулярно і оперативно ділиться інформацією з Росією. Інформація була також надана щодо останнього інциденту. Невірно говорити, що інформація не надається. Діючі механізми працювали як зазвичай", - написав у Twitter офіційний представник партії турецького президента Реджепа Ердогана Омер Челік.

Нагадаємо, у відповідь на атаку сирійських військ Туреччина завдала удари по 40 сирійським об'єктам. За інформацією президента Туреччини, в результаті відповідної атаки були ліквідовані 35 сирійців.