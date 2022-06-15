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Туреччина відмовилася від переговорів із Фінляндією та Швецією: що відомо

Фото: Туреччина відмовилася від пропозиції НАТО провести переговори з Фінляндією та Швецією (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Туреччина відмовилася від пропозиції НАТО провести тристоронні переговори з Фінляндією та Швецією. Намічена попередньо на середу, 15 червня, зустріч не відбулася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"Тристороння зустріч за посередництвом альянсу була "кінцевим завданням... але ми до цього ще не прийшли", - пише газета з посиланням на слова джерела в НАТО.

Як повідомлялося раніше, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган анонсував розмову з фінським представником щодо заявки Гельсінкі на приєднання до Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, Туреччина виступила проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО унаслідок їх підтримки Робітничої партії Курдистану - її Анкара вважає терористичною організацією.

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НАТО