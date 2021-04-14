Туреччина оштрафувала Google за зловживання домінуючим становищем

Рада з питань конкуренції Туреччини заявила 14 квітня, що оштрафувала компанію Google на понад 296 мільйонів лір (36,65 мільйона доларів). Причиною названо зловживання домінуючим становищем у сфері пошукових систем.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Ради.

На додаток до штрафу Google має протягом шести місяців переконатися, що конкуренти не знаходяться в невигідному становищі. Також компанію зобов'язали щорічно протягом п'яти років звітувати перед радою з цього питання.

У заяві сказано, що Google надавав переваги порівнянню власних цін на проживання та своїм локальним пошуковим службам перед конкурентами.

Нагадаємо, в лютому 2021 року ірландський і французький філії корпорації Google погодилися виплатити Франції штраф у розмірі 1,1 млн євро. Причиною стало некоректне відображення рейтингів готелів в країні.

На початку квітня Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штраф у розмірі 1 млн гривень на Google за неподання у встановлений строк інформації на вимогу державного уповноваженого АМКУ.

17 лютого Верховна рада схвалила за основу законопроект №4184 про так званий "податок на Google". Він передбачає запровадження податку з продажу електронних послуг.