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Туреччина обговорює із США та Росією операцію на сході Сирії, - Ердоган

Новини » Політика    28.01.2019 - 11:51
Туреччина обговорює із США та Росією операцію на сході Сирії, - Ердоган
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (twitter.com)

Президент заявив, що Анкара знищить загони бойовиків "Ісламської держави"

Туреччина продовжує обговорювати тему антитерористичної операції на сході Сирії з США, Росією. Про це заявив президент Реджеп Тайіп Ердоган на засіданні гуманітарних структур країн-членів Організації ісламського співробітництва (ОІВ) в Стамбулі, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Анадолу".

За його словами, метою Туреччині є не тільки захист нацбезпеки, але і гарантування цілісності Сирії. Президент заявив, що Анкара знищить також загони бойовиків "Ісламської держави".

"Переговори з російською і американською сторонами пройшли досить продуктивно. Крім дипломатичних зусиль, ми завершили підготовку до нової операції в Сирії", - повідомив президент.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Сирії звинуватило Туреччину в порушенні Аданьської угоди боротьби з тероризмом. У МЗС Сирії зазначили, що приводом для такого звинувачення стали неодноразові заяви Анкари про агресивні наміри на півночі Сирії.

До цього Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Анкара сподівається на створення біля кордонів Туреччини протягом найближчих місяців зони безпеки. Президент додав, що Туреччина не потребує згоди будь-якої сторони для антитерористичної операції в Сирії.

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