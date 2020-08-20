Туреччина виявила газові родовища в Чорному морі

Турецьке бурове судно "Фатіх" виявило родовища природного газу в Чорному морі. Корабель проводить геологорозвідувальні роботи з 20 липня на ділянці "Дунай-1", як розташована недалеко від перетину болгарської та румунської морських кордонів з внутрішніми водами Туреччини.

Про це повідомляє Bloomberg.

Судно могло виявити поклади природного газу "хорошої якості" на ділянці "Дунай-1", а також ще одне родовище біля берегів Туреччини в районі міста Киркларелі.

Якщо Туреччина вирішить експортувати газ в цих родовищах, в його купівлі можуть бути зацікавлені Україна, Болгарія і Греція.

Наголошується, що при успішному видобутку газу в Чорному морі Туреччина перестане сильно потребувати в російському газопроводі "Турецький потік".

Офіційного підтвердження цієї інформації в Анкарі не надходило.

РБК-Україна писало, що на початку січня 2020 року Греція і Північна Македонія почали отримувати російський газ по "Турецькому потоку".

Раніше Макогон заявляв, що у зв'язку з запуском "Турецького потоку" зниження транзиту газу через Україну в цьому році складе близько 15 млрд куб. м.