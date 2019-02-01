Туреччина обіцяє допомогу у звільненні українських моряків з полону

За словами Чавушоглу, Туреччина з цього приводу неодноразово направляла Путіну свої прохання

Турция будет прилагать усилия для освобождения захваченных Россией украинских моряков и кораблей и принимать активное участие в обеспечении безопасности Черноморского региона. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в ходе совместной с главой МИД Украины Павлом Климкиным пресс-конференции в Одессе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Он отметил, что Турция будет продолжать свои усилия по освобождению задержанных.

"После кризиса в Керченском проливе наш президент направлял неоднократно свои просьбы господину Путину. И с нашей стороны будут продолжаться усилия как по освобождению кораблей, так и пленных", - сказал Чавушоглу.

Он отметил, что Турция поддерживает урегулирование Керченского кризиса исключительно мирным путем и как страна-член НАТО будет прилагать усилия для безопасности в Черноморском регионе, согласовывая свои действия с Альянсом.

"Мы не хотим видеть Черное море морем напряжения, а наоборот, морем мира и спокойствия", - добавил Чавушоглу.

Отметим, глава МИД Турции Мевлюта Чавушоглу с рабочим визитом находился сегодня в Одессе, где провел встречу с министром инностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Климкин и Чавушоглу обсудят углубление сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах, оборонной сфере, перспективы завершения в 2019 году переговорного процесса по заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Также сообщалось, что Турция будет поставлять в Украину ударные беспилотники.