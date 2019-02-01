Туреччина ніколи не визнає анексію Криму Росією, - Чавушоглу

Чавушоглу зазначив, що Туреччина і надалі буде захищати кримських татар

Турция поддерживает территориальную целостность Украины, осуждает аннексию Крыма и никогда не признает ее, защищала и будет защищать крымских татар. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в ходе совместной с главой МИД Украины Павлом Климкиным пресс-конференции в Одессе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Он отметил, что Турция поддерживает территориальную целостность и нерушимость границ Украины.

"Мы осуждаем аннексию Крыма и никогда не признаем ее. Сегодня мы также еще раз подчеркнули, что у нас есть воля защищать права крымских татар", - заявил Чавушоглу.

Министр также заявил о позиции Турции в отношении войны на Донбассе.

"Мы поддерживаем мирное решение ситуации на Донбассе в рамках международного права и будем продолжать поддерживать деятельность временной мониторинговой миссии ОБСЕ", - отметил он.

Отметим, глава МИД Турции Мевлюта Чавушоглу с рабочим визитом находился сегодня в Одессе, где провел встречу с министром инностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Также сообщалось, что Турция будет прилагать усилия для освобождения захваченных Россией украинских моряков и кораблей и принимать активное участие в обеспечении безопасности Черноморского региона.