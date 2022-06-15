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Туреччина має намір орендувати у 10 країн землі для сільгоспвиробництва, - ЗМІ

Фото: Туреччина має намір орендувати у 10 країн землі для сільгоспвиробництва (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Туреччина почала переговори про оренду сільськогосподарських земель в 10 країнах Латинської Америки і Африки, а також Україною. Це робиться для подолання продовольчої кризи, пережитої в усьому світі через пандемію коронавірусу та війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Türkiye.

Міністр сільського господарства Туреччини Вахіт Кірішчі переговори завершилася домовленістю, і контакти з деякими з них тривають.

На орендованих землях буде вирощуватися сільськогосподарська продукція, яка не може бути вироблена в Туреччині з кліматичних причин або виробництво, якої є недостатнім.

Видання зазначає, що у зв'язку із зростанням цін на корми останнім часом на землях, які будуть орендовані, буде зроблений упор на виробництво кормових рослин.

"Туреччина задовольняє внутрішній попит в сільгосппродукції, однак якщо мова йде ще про експорт, то необхідно орендувати землі за кордоном. На експорт слід поставляти сучасну продукцію", - заявив Кірішчі.

Нагадаємо, Туреччина запропонувала РФ зустріч з Україною і ООН щодо експорту зерна.

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Турцияпродовольственный кризис