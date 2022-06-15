Туреччина має намір орендувати у 10 країн землі для сільгоспвиробництва, - ЗМІ

Міністр сільського господарства Туреччини Вахіт Кірішчі переговори завершилася домовленістю, і контакти з деякими з них тривають.

На орендованих землях буде вирощуватися сільськогосподарська продукція, яка не може бути вироблена в Туреччині з кліматичних причин або виробництво, якої є недостатнім.

Видання зазначає, що у зв'язку із зростанням цін на корми останнім часом на землях, які будуть орендовані, буде зроблений упор на виробництво кормових рослин.

"Туреччина задовольняє внутрішній попит в сільгосппродукції, однак якщо мова йде ще про експорт, то необхідно орендувати землі за кордоном. На експорт слід поставляти сучасну продукцію", - заявив Кірішчі.