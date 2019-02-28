Туреччина не має перспектив стати країною Євросоюзу, - ЄК

Щодо вступу Туреччини до ЄС, то реальної перспективи немає

В Турции сейчас отсутствуют реальные перспективы в переговорах относительно приобретения членства в Европейском союзе. Об этом рассказал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью на "UA:Первый", передает РБК-Украина.

По его словам, учитывая переговоры по вступлению Турции в ЕС, то реальной перспективы нет.

"Мы видим, что если страна меняет свое отношение к европейским ценностям, то этот процесс (евроинтеграции - ред.) может быть и прекращен. Вот сейчас если посмотреть на переговоры по вступлению Турции в Евросоюз, то в принципе реальной перспективы нет", - сообщил Домбровскис.

Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан считает, что Евросоюзу и Турции надо пойти новым путем и прекратить переговоры о вступлении.

Он отметил, что в ближайшее время перспективы членства Турции в Европейском союзе не выглядят реалистично. И этому свидетельствуют настроения лидеров многих стран-членов ЕС.