Туреччина не хоче, щоб Україна використовувала назву "турецький Байрактар"

"Можливо, він був виготовлений в Туреччині, але він належить Україні. Туреччину не можна звинувачувати в цьому. Україна повинна припинити використовувати нашу назву", - сказав Чавушоглу після зустрічі зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим на полях саміту G20.

Він пояснив заборону на використання назви тим, що в Україні цю зброю не можна називати турецькою тільки через факт покупки.

"Якщо держава купує його у нас, це вже не турецький продукт. Можливо, він був зроблений в Туреччині, але він належить Україні. Туреччину не можна в чомусь звинувачувати", - заявив він.

За його словами, під час боротьби з тероризмом в країнах Туреччина стикається з різною зброєю з різних країн, у тому числі з Росії.

"Ми ніколи не звинувачуємо Росію. Україна також повинна припинити використовувати нашу назву", - сказав Чавушоглу.