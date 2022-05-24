Туреччина хоче письмових гарантій від Фінляндії та Швеції. Переговори розпочнуться завтра

Письмові гарантії

"Швеція та Фінляндія повинні припинити підтримувати терористів, ми хочемо від них письмової угоди щодо конкретних кроків. Швеція та Фінляндія хотіли направити до нас делегації, і наш президент прийняв цю пропозицію, сказавши, що нашим пріоритетом є дипломатія", - заявив Чавушоглу.

Крім того, ще однією вимогою Туреччини до Фінляндії та Швеції є скасування санкцій на постачання продукції оборонної промисловості до країни.

Тристороння зустріч

У своїй заяві міністр також повідомив, що делегації двох країн прибудуть до Анкари сьогодні ввечері. А тристороння зустріч, як очікується, пройде вже завтра.

При цьому, за словами Чавушоглу, для обговорення цієї теми можуть відбутися переговори генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга з представниками Туреччини, Швеції та Фінляндії.

Він розповів, що це ініціатива самого генсека Альянсу, проте не уточнив, коли та де може пройти така зустріч.

Нагадаємо, сьогодні Туреччина опублікувала офіційні вимоги, без дотримання яких вони блокуватимуть вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. Зокрема, Анкара вимагає від Швеції припинити підтримувати Робітничої партії Курдистану і рух Фетхуллаха Гюлена.

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден може виступити посередником у переговорах з Туреччиною, яка блокує вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.

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