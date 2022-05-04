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Туреччина готує новий проєкт повернення до Сирії мільйона біженців, - Ердоган

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Туреччина, Середа 04 травня 2022 05:56
Туреччина готує новий проєкт повернення до Сирії мільйона біженців, - Ердоган Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що готується реалізація нового проєкту, який дозволить мільйону біженців повернутися до Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sabah.

"З 2016 року, коли Туреччина почала транскордонні операції в Сирії, близько 500 тисяч сирійців повернулися в безпечні райони. Зараз ми готуємося до реалізації нового проєкту, який забезпечить добровільне повернення 1 млн наших сирійських братів і сестер, яких ми приймаємо в країні", - сказав Ердоган.

Він підкреслив, що даний проєкт буде реалізований за підтримки турецьких і міжнародних неурядових організацій.

У Сирії планують побудувати нові житлові будинки, школи і лікарні, а також інші об'єкти інфраструктури - від сільського господарства до промисловості.

Ердоган виявив надію, що з часом і інші регіони Сирії стануть безпечними. При цьому Туреччина також докладе зусиль для добровільного повернення сирійських біженців.

Варто зазначити, що станом на кінець квітня в Туреччині проживає близько 3,8 млн сирійських біженців.

Нагадаємо, Туреччина розраховує використати видобутий на дні Чорного моря газ з 2023 року.

Раніше Зеленський розкритикував Туреччину за нові маршрути для туристів з РФ.

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