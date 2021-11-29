Туреччина готова стати посередником між Україною і Росією, - Ердоган

"Наша позиція тут ясна. Ми за мир у регіоні, особливо щодо кримських татар. Ми багато разів обговорювали ці питання з дружньою Росією, особливо з паном Путіним", - відповів Ердоган.

За його словами, Туреччина зацікавлена, щоб у регіоні встановився світ.

"З цього приводу буде посередництво, ми обговоримо це питання з ними. Ми хотіли б брати участь у вирішенні цього питання, розвиваючи ці переговори як з Україною, так і з Путіним", - додав він.

Реакція Кремля

Сьогодні на ранковому брифінгу прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова попросили прокоментувати інформацію про те, що Туреччина нібито запропонувала провести у себе саміт щодо врегулювання ситуації на Донбасі за участю Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Але відмовився коментувати інформацію журналістів "Эха Москвы".

"Справа в тому, що Росія не є стороною конфлікту щодо Донбасу, і на такому саміті знайти шляхи вирішення проблеми буде неможливо. Стороною конфлікту є з одного боку Київ, а з іншого боку - представники самопроголошених республік", - додав Пєсков.