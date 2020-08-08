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Туреччина готова надати Лівану свій порт після вибуху Бейруті

Бейрут, Субота 08 серпня 2020 15:48
Туреччина готова надати Лівану свій порт після вибуху Бейруті
Фото: порт Мерсін (mtso.org.tr)
Автор: Максим Зайченко

Також країна збирається сприяти у відбудові порту в столиці Лівану

Туреччина готова відкрити для потреб Лівану порт Мерсін аж до відновлення порту Бейрута. Також країна буде направляти гуманітарну допомогу до Лівану.

Про це заявив віце-президент Туреччини Фуат Октай за підсумками переговорів у Бейруті, передає турецьке агентство Anadolu.

За його словами, Туреччина готова "внести посильний внесок" у відновлення порту Бейрута і прилеглих будівель. На час відновлення міського порту країна готова надати порт Мерсін.

Крім того, Октай заявив, що Туреччина направить в Ліван великі обсяги гуманітарної допомоги.

Порт Мерсін - великий порт, розташований на північно-східному узбережжі Середземного моря - в місті Мерсін на півдні Туреччини.

Нагадаємо, раніше уряд України затвердив план допомоги Лівану після вибуху в Бейруті.

Як повідомляло РБК-Україна, у Лівану немає коштів на відновлення після вибуху в Бейруті.

Нагадаємо, через вибух у Бейруті без житла залишилися понад 300 тисяч жителів; місцева влада працює над тим, щоб надати постраждалим житло, їжу і воду.

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