Туреччина готова направити корабель для евакуації українських військових з "Азовсталі"

Туреччина запропонувала провести евакуацію поранених українських військових з "Азовсталі" в Маріуполі морським шляхом. Таку можливість Анкара обговорила з президентом України Володимиром Зеленським, але Москва не дала згоди.

Про це заявив прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

В інтерв'ю виданню Калин сказав, що він особисто обговорював можливість морської евакуації поранених українських захисників з території "Азовсталі" із Зеленським ще два тижні тому. Пропозиція Анкари залишається на" столі переговорів", хоча Москва на нього не дала згоди.

"Наш корабель готовий відправитися і доставити поранених солдатів та інших цивільних осіб до Туреччини", - уточнив спікер турецького лідера.

За його словами, евакуйованих з "Азовсталі" спочатку планується по суші доставити в порт Бердянська, а потім турецький корабель доставить людей в Стамбул.