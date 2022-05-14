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Туреччина готова направити корабель для евакуації українських військових з "Азовсталі"

Фото: представник президента Туреччини Ібрагім Калін (wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Туреччина запропонувала провести евакуацію поранених українських військових з "Азовсталі" в Маріуполі морським шляхом. Таку можливість Анкара обговорила з президентом України Володимиром Зеленським, але Москва не дала згоди.

Про це заявив прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В інтерв'ю виданню Калин сказав, що він особисто обговорював можливість морської евакуації поранених українських захисників з території "Азовсталі" із Зеленським ще два тижні тому. Пропозиція Анкари залишається на" столі переговорів", хоча Москва на нього не дала згоди.

"Наш корабель готовий відправитися і доставити поранених солдатів та інших цивільних осіб до Туреччини", - уточнив спікер турецького лідера.

За його словами, евакуйованих з "Азовсталі" спочатку планується по суші доставити в порт Бердянська, а потім турецький корабель доставить людей в Стамбул.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр України Ірина Верещук повідомила про новий етап переговорів за посередництва Туреччини про евакуацію українських військових з "Азовсталі".

Зазначимо, напередодні Зеленський повідомив про нові спроби врятувати українців з Маріуполя та "Азовсталі". Глава держави зазначив, що до переговорів залучили впливових посередників.

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