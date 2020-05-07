Туреччина евакуювала українців з Аргентини

Турецький національний авіаперевізник Turkish Airlines допоміг евакуюватися з Аргентини дев'ятьом громадянам України, які застрягли в країнах Південної Америки через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

За словами посла України в Анкарі Андрія Сибіхи, до цього українська сторона намагалася домовитися про допомогу з авіакомпаніями шести країн світу, які організовували рейси для евакуації своїх громадян з Південної Америки. Всі ці країни відмовилися допомагати.

Зазначається, що українці, які застрягли в Аргентині та Бразилії, були евакуйовані спеціальним авіарейсом компанії Turkish Airlines з Буенос-Айреса в Стамбул. Тепер українці мають виконати карантинні вимоги Туреччини, після чого зможуть повернутися в Україну через Мінськ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу в Україну в рамках евакуації з-за кордону повернулися майже 500 українців. Вчора міжнародний аеропорт "Бориспіль" прийняв 3 евакуаційні рейси з Торонто, Осло та Гоа.

Також РБК-Україна писало, що на 13 травня заплановано спеціальний евакуаційний рейс для повернення українців з Таїланду. Рейс відбудеться з міжнародного аеропорту "Суварнабхумі" в Бангкоку. Вартість квитка на спецрейс - 598 доларів.