Туреччина думає про придбання американських систем Patriot

Уряд Туреччини заявив, що вивчає можливості придбання американських систем Patriot. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке державне інформагентство Anadolu.

Відповідна заява пролунала відразу після того, як до Туреччини прибули перші поставки компонентів російських систем протиракетної оборони С-400.

"Ми думаємо і про закупівлю систем Patriot. Наші уповноважені відомства і друзі докладають всі зусилля для цього", - заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар.

Раніше Вашингтон пропонував Туреччині комплекси Patriot, але президент Туреччини відмовився і підписав контракт із Росією на поставки чотирьох російських систем С-400 на суму 2,5 млрд доларів.

США були категорично проти закупівлі Туреччиною С-400 у Росії та вимагали анулювати угоду.

Нагадаємо, США можуть запровадити санкції проти Туреччини у липні через закупівлю російської системи С-400. Сполучені Штати не раз заявляли, що С-400 становлять загрозу для американської програми винищувачів F-35 і погрожували Туреччині виключенням з неї.