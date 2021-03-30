У Туреччині заявили про початок випробувань власної COVID-вакцини у вигляді спрею

Турецькі вчені найближчим часом приступлять до клінічних випробувань інтраназальної вакцини від коронавірусу. Її планують застосовувати вже в цьому році.
Про це заявив міністр промисловості Туреччини Мустафа Варанк, передає Haberler.
Міністр зазначив, що препарат у вигляді назального спрею успішно пройшов передклінічні тестування. Він уточнив, що перша фаза клінічних випробувань даної вакцини від коронавірусу "стартує незабаром".
Варанк додав, що після завершення всіх клінічних випробувань Туреччина планує почати застосування інтраназальної вакцини у 2021 році.
Вчені очікують, що COVID-вакцина у вигляді назального спрею буде ефективніше боротися з вірусом.
Раніше повідомлялося, що компанія AstraZeneca готується до випробувань нової вакцини у вигляді назального спрею. Випробування препарату можуть розпочатися наступного тижня.
Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про готовність України до випробувань індійського спрею від коронавірусу. Україна візьме участь у клінічних випробуваннях.