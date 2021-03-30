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В Турции заявили о начале испытаний собственной COVID-вакцины в виде спрея

Автор: РБК-Украина

Турецкие ученые в ближайшее время приступят к клиническим испытаниям интраназальной вакцины от коронавируса. Ее планируют применять уже в этом году.

Об этом заявил министр промышленности Турции Мустафа Варанк, передает Haberler.

Министр отметил, что препарат в виде назального спрея успешно прошел предклинические тестирования. Он уточнил, что первая фаза клинических испытаний данной вакцины от коронавируса "стартует в скором времени".

Варанк добавил, что после завершения всех клинических испытаний Турция планирует начать применение интраназальной вакцины в 2021 году.

Ученые ожидают, что COVID-вакцина в виде назального спрея будет эффективнее бороться с вирусом.

Ранее сообщалось, что компания AstraZeneca готовится к испытаниям новой вакцины в виде назального спрея. Испытания препарата могут начаться на следующей неделе.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил о готовности Украины к испытаниям индийского спрея от коронавируса. Украина примет участие в клинических испытаниях.

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Новости Украины ТурцияВакцина от коронавируса
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