У Туреччині затримали шістьох ймовірних шпигунів. Серед них українець

У рамках розслідування, проведеного головною прокуратурою Стамбула у справі про "політичне або військове шпигунство", 8 жовтня в Стамбулі була проведена скоординована операція.

Згідно з інформацією, підозрювані готували збройну акцію проти чеченських опозиціонерів в Туреччині та планували заволодіти для цього зброєю.

Також відомо, що затримані підозрювані доставлені в пенітенціарну установу Малтепе. Також наголошується, що є оцінка того, що підозрювані можуть бути залучені в міжнародну шпигунську діяльність цими діями.

Підозрювані, були передані в Генеральну прокуратуру Стамбула в результаті розслідування, проведеного групами поліцейського управління. Злочини "політичного і військового шпигунства" в Туреччині регулюється статтею 328 КПК і за них передбачено тюремне ув'язнення строком від 15 до 20 років.