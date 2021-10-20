RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Туреччині затримали шістьох ймовірних шпигунів. Серед них українець

Автор: Наталья Скороход

У Туреччині затримали 6 осіб за звинуваченням у "політичному і військовому шпигунстві". Серед заарештованих іноземці - громадяни Росії, Узбекистану та один українець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

У рамках розслідування, проведеного головною прокуратурою Стамбула у справі про "політичне або військове шпигунство", 8 жовтня в Стамбулі була проведена скоординована операція.

Згідно з інформацією, підозрювані готували збройну акцію проти чеченських опозиціонерів в Туреччині та планували заволодіти для цього зброєю.

Також відомо, що затримані підозрювані доставлені в пенітенціарну установу Малтепе. Також наголошується, що є оцінка того, що підозрювані можуть бути залучені в міжнародну шпигунську діяльність цими діями.

Підозрювані, були передані в Генеральну прокуратуру Стамбула в результаті розслідування, проведеного групами поліцейського управління. Злочини "політичного і військового шпигунства" в Туреччині регулюється статтею 328 КПК і за них передбачено тюремне ув'язнення строком від 15 до 20 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗадержаниеТурция