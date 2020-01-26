ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Туреччині зросло число загиблих в землетрусі

Новини » Надзвичайні події     26.01.2020 - 19:14
У Туреччині зросло число загиблих в землетрусі
Фото: наслідки землетрусу (twitter.com/RaheelNama)

Кількість загиблих досягла 36 осіб

У Туреччині число жертв землетрусу досягло 36 осіб. Про це йдеться в повідомленні Управління щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD).

Як повідомляється, рятувальникам вдалося витягти з-під завалів живими 45 осіб. По даним відомства, за медичною допомогою в загальній складності звернулися 1547 осіб.

Зруйновані 76 будівель, 643 будови серйозно пошкоджені. 425 споруд завдано шкоди легкого та середнього ступеня тяжкості.

Як повідомляло РБК-Україна, 24 січня на сході Туреччини стався потужний землетрус магнітудою 6,8. Так, землетрус магнітудою 6,8 стався в місті Сивридж. Землетрус було зафіксовано на глибині 10 кілометрів над землею. Землетрус відчувався в сусідніх провінціях, Діярбакирі, Адыямане і Самсун. Підземні поштовхи відчувалися також в Ізраїлі, Іраку і Сирії.

Спочатку повідомлялося про чотирьох жертв. В управлінні також повідомили, що рятувальники витягли з-під завалів 40 осіб. Рятувальні роботи тривали всю ніч.

Кількість жертв землетрусу в Туреччині істотно зросла Число жертв землетрусу в Туреччині перевищило 30
Новини України Турцияземлетрус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся