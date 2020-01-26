У Туреччині зросло число загиблих в землетрусі

Фото: наслідки землетрусу (twitter.com/RaheelNama)

Кількість загиблих досягла 36 осіб

У Туреччині число жертв землетрусу досягло 36 осіб. Про це йдеться в повідомленні Управління щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD).

Як повідомляється, рятувальникам вдалося витягти з-під завалів живими 45 осіб. По даним відомства, за медичною допомогою в загальній складності звернулися 1547 осіб.

Зруйновані 76 будівель, 643 будови серйозно пошкоджені. 425 споруд завдано шкоди легкого та середнього ступеня тяжкості.

Як повідомляло РБК-Україна, 24 січня на сході Туреччини стався потужний землетрус магнітудою 6,8. Так, землетрус магнітудою 6,8 стався в місті Сивридж. Землетрус було зафіксовано на глибині 10 кілометрів над землею. Землетрус відчувався в сусідніх провінціях, Діярбакирі, Адыямане і Самсун. Підземні поштовхи відчувалися також в Ізраїлі, Іраку і Сирії.

Спочатку повідомлялося про чотирьох жертв. В управлінні також повідомили, що рятувальники витягли з-під завалів 40 осіб. Рятувальні роботи тривали всю ніч.