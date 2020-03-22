В Туреччині посилюють карантин, починає діяти заборона виходити з дому

У Туреччині з 22 березня посилюють карантинні заходи, пов'язані з коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook консульства України в Анталії.

Зазначається, що відтепер особам старше 65 років та усім, хто має хронічні захворювання забороняється виходити з дому.

Особам, яким немає кому допомогти забезпечити щоденні життєві потреби (купити продукти, ліки, психологічна чи медична допомога) допомагатимуть соціальні працівники від відповідних губернаторств. Запросити таку допомогу можна за номерами екстренних служб 112, 155 та 156. В службі 112 також окрім турецькомовних операторів будуть задіяні німецько, англійсько, румунсько та російськомовні оператори.

В провінції Анталія перший час поліція не буде застосовувати покарання до порушників карантинного режиму, які не знали про цю заборону.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося про майже 100 нових випадків інфікування COVID-19 в Туреччині. Першу смерть від вірусу в країні зафіксували 17 березня.

Також РБК-Україна писало, що в рамках профілактичних заходів Туреччина рекомендувала туроператорам і готелям перенести початок туристичного сезону з кінця березня на кінець квітня.