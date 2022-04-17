У Туреччині створили авіакомпанію для перевезення росіян на курорти

У Туреччині створили авіакомпанію, яка буде перевозити виключно російських туристів на курорти. Авіакомпанія Southwind офіційно почне свою діяльність в кінці травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Airport Haber.
Авіакомпанія буде базуватися в Антальї і виконувати чартерні перельоти між містами Росії і турецькими курортами.
Раньше уряд Туреччини розробив "дорожню карту" по залученню туристів з РФ.
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