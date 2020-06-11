У Туреччині співробітника консульства США засудили до тюремного ув'язнення

Судовий процес над Топузом був однією з кількох причин розбіжностей між союзниками по НАТО-Туреччиною та США.

Спочатку Топуз був звинувачений у шпигунстві і спробі повалення влади. У березні поточного року прокурор заявив, що співробітник американського консульства повинен бути виправданий за цими звинуваченнями. Однак прокурор наполягав на вироку для Топуза у вигляді 15 років позбавлення волі за членство в терористичній організації.

78-сторінковому обвинувальному висновку, який включав в себе телефонні дзвінки, текстові повідомлення та зображення з камер відеоспостереження, Топуз був звинувачений у зв'язках з чиновниками, які очолювали розслідування корупції в 2013 році і пізніше були визнані членами мережі американського священнослужителя Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в невдалий переворот 2016 року

Будучи перекладачем і посередником в агентстві по боротьбі з наркотиками (DEA) при консульстві США в Стамбулі, Топуз протягом всього судового процесу стверджував, що зв'язувався з людьми, які в той час займали високі посади в поліції та судовій системі, в рамках своєї роботи.

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