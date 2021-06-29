RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Туреччині штам "Дельта" виявили в третині провінцій: найбільше захворілих у Стамбулі

Автор: Дмитрий Кузнецов

МОЗ Туреччини зафіксувало понад 220 випадків зараження штамом коронавірусу "Дельта" у третині провінцій країни. Більша частина хворих новим варіантом covid-19 припадає на Стамбул.

Про це повідомив глава відомства Фахреттін Коджа, передає агентство Sabah.

Штам коронавірусу "Дельта" поширився в 26 провінції Туреччини. "Всього зафіксовано 224 зараження, з них 134 - в Стамбулі", - заявив Коджа.

Міністр також зазначив, що випадків COVID-19 варіанту "Дельта плюс" в країні поки не виявлено.

Глава відомства підкреслив, що на засіданні наукового комітету при МОЗ, яке заплановане на завтра, 30 червня, буде розглянуто питання про можливість скоротити інтервал введення другої дози вакцини компанії BioNTech. Крім того, буде обговорюватися застосування препарату для громадян країни старше 60 років.

Нагадаємо, станом на 23 червня в Туреччині зафіксували 134 випадки зараження штамом коронавірусу "Дельта" в 16 провінціях.

Зазначимо, з 1 липня Туреччина призупиняє авіасполучення з шістьма країнами через поширення нових штамів коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТурцияКоронавірус