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У Туреччині роз'яснили умови комендантської години для туристів: є виняток

Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство внутрішніх справ Туреччини роз'яснило умови комендантської години в країні. Туристи не підпадають під його дію.

Про це повідомляє Euronews.

Тільки іноземні туристи не підпадають під дію комендантської години, введеної владою з 29 квітня по 17 травня, повідомили в МВС. Тимчасово іноземці, що знаходяться в Туреччині, зможуть продовжувати користуватися свободою пересування.

"Виключення з режиму комендантської години поширюється тільки на іноземних громадян, які перебувають у Туреччині з короткими візитами або тимчасово як туристи", - йдеться в повідомленні.

Однак для інших іноземців, які мають посвідку на проживання, осіб з наданим їм статусом Міжнародного захисту, які не перебувають в країні з туристичними цілями - дотримання заборони на вихід на вулицю обов'язково.

Нагадавши, уряд Туреччини прийняв рішення ввести повний локдаун на території країни.

Так, з четверга в країні міжміські поїздки будуть дозволені тільки за обов'язковим дозволом, а громадський транспорт буде працювати з 50% завантаженістю.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про посилення обмежувальних заходів у зв'язку із зростанням нових випадків коронавірусу.

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