У Туреччині роз'яснили умови комендантської години для туристів: є виняток

Міністерство внутрішніх справ Туреччини роз'яснило умови комендантської години в країні. Туристи не підпадають під його дію.

Тільки іноземні туристи не підпадають під дію комендантської години, введеної владою з 29 квітня по 17 травня, повідомили в МВС. Тимчасово іноземці, що знаходяться в Туреччині, зможуть продовжувати користуватися свободою пересування.

"Виключення з режиму комендантської години поширюється тільки на іноземних громадян, які перебувають у Туреччині з короткими візитами або тимчасово як туристи", - йдеться в повідомленні.

Однак для інших іноземців, які мають посвідку на проживання, осіб з наданим їм статусом Міжнародного захисту, які не перебувають в країні з туристичними цілями - дотримання заборони на вихід на вулицю обов'язково.