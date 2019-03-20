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У Туреччині стався землетрус магнітудою 5,7

Новини » Надзвичайні події    20.03.2019 - 10:00
У Туреччині стався землетрус магнітудою 5,7
Фото (twitter.com anadoluagency)

Землетрус стався Туреччини біля міста Аджипаям сьогодні вранці

На заході Туреччини біля міста Аджипаям сьогодні вранці, 20 березня, стався землетрус магнітудою 5,7. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру.

Повідомляється, що землетрус стався в 08:34 за київським часом на глибині 11 км. Епіцентр знаходився в 8 км від міста. За першим поштовхом послідували ще два магнітудами 4,4 і 3,8.

За даними газети Haberturk, землетрус відчувався в містах Ізмір і Мугла, а також в Егейському морі. Мер міста Аджипаям Хулуси Шевкан заявив, що жертв і постраждалих серед населення немає.

Нагадаємо, наприкінці лютого на західному узбережжі Туреччини в районі міста Чанаккале стався землетрус магнітудою 5,1. Підземні поштовхи зафіксували в середу, 20 лютого. Епіцентр землетрусу залягав в 20 км на південь від Чанаккале.

У вересні 2018 року в Туреччині в провінції Анталья стався землетрус магнітудою 5,2. епіцентр знаходився на глибині 60 км в 103 км на південь від Анталії.

Газета Hurriyet писала, що поштовхи відчувалися у всіх районах провінції Анталья в Испарте. Напередодні в тому ж районі було зафіксовано землетрус магнітудою 4,9.

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