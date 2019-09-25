У Туреччині підірвали поліцейський автобус, є постраждалі

У Туреччині прогримів вибух, в результаті чого чотири людини отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецькі ЗМІ.

Вибух прогримів на півдні Туреччини у провінції Адана. Як зазначив губернатор провінції Адан Махмут Демірташ, вибуховий пристрій спрацював в районі Юрегір, коли поряд проїжджав поліцейський автобус.

За його словами, вибух був спричинений імпровізованим вибуховим пристроєм або іншим типом бомби. Озброєні поліцейські оточили район, де стався вибух.

За попередніми даними, ніхто з поранених серйозно не постраждав. Хто стоїть за нападом наразі невідомо.

Нагадаємо, нещодавно на сході Афганістану бойовики атакували держустанову. Смертник увірвався у будівлю і привів у дію пояс шахіда, а слідом за цим відкрили вогонь бойовики. 12 людей постраждали, у тому числі жінка і дитина.

Також, як раніше повідомляло РБК-Україна, у Сомалі терористи напали на військову базу, унаслідок чого загинули щонайменше вісім військовослужбовців. Напад був скоєний вранці 22 вересня на базу Сомалійської національної армії у провінції Нижній Шабель.