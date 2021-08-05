У Туреччині через пожежу евакуювали українських туристів. Українців, які відпочивали в турецькій провінції Мугла і опинилися в безпосередній близькості до зони лісової пожежі, евакуювали з готелю морем.

"Консульство України в Анталії постійно відстежує ситуацію з лісовими пожежами і оперативно реагує на запити громадян України, які опинилися в складній ситуації. Турецька сторона швидко відгукується на наші запити і допомагає. У випадках, коли евакуація наземним транспортом неможлива, її здійснюють морем. Тим не менш, закликаю всіх українців, які збираються на відпочинок до Туреччини, зважувати всі ризики і утриматися від поїздок в ті райони, де вирують лісові пожежі", - сказав консул України в Анталії Емір Рустамов.

Український дипломат навів приклад порятунку громадян України в провінції Мугла, в районі Мармаріса. Консульство в Анталії ввечері 2 серпня отримало звернення на "гарячу лінію" від громадян України, які перебували на відпочинку в готелі Voxx Marmaris Beach Resort, про наближення лісової пожежі до готелю. Консул України негайно звернувся до губернатора провінції Мугла, мера міста Мармаріс, командувача Берегової охорони регіону та генерального директора туристичного оператора TUI Türkiye. Протягом півгодини була здійснена евакуація громадян України та інших держав, які жили в готелі, морським транспортом. Евакуйованих українців переселили до готелю Fun&Sun Smart Voxx, віддаленого від зони пожежі.