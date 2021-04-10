ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Туреччині потрапив в ДТП автобус з туристами: 26 людей постраждали, є загиблий

Новость на русском → Субота 10 квітня 2021 14:47
У Туреччині потрапив в ДТП автобус з туристами: 26 людей постраждали, є загиблий Фото: (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Туреччині 10 квітня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса з російськими туристами. В результаті одна людина загинула і ще 26 отримали поранення.

Про це повідомляє Генконсульство РФ в Антальї.

Аварія сталася вранці на трасі Конья - Аксарай. Автобус перевозив в Каппадокію групу з 32 російських туристів, що перебували на відпочинку в Анталії.

"В результаті ДТП постраждало 26 росіян. Турецькі власті підтвердили смерть одного з російських туристок", - йдеться в повідомленні. Водій автобуса не впорався з керуванням на обледенілій з-за поганих погодних умов дорозі, з'їхав у кювет, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.

Постраждалі доставлені в найближчі лікарні в населених пунктах Конья і Сельчук. Їм надається екстрена медична допомога.

Рапомним, раніше в Єгипті сталася дорожньо-транспортна пригода за участю туристичного автобуса. Серед пасажирів були громадяни України.

Нагадаємо, на початку року в Словаччині сталося масштабне ДТП за участю 20 транспортних засобів. В ньому постраждали п'ять українських громадян.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події ДТП Турция
NEWS
Закарпатська область вийшла із "червоної" зони карантину
Закарпатська область вийшла із "червоної" зони карантину
DAILY
Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні