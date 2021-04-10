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В Турции попал в ДТП автобус с туристами: 26 человек пострадали, есть погибший

Новина українською → Суббота 10 апреля 2021 14:47
В Турции попал в ДТП автобус с туристами: 26 человек пострадали, есть погибший Фото: (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Турции 10 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса с российскими туристами. В результате один человек погиб и еще 26 получили ранения.

Об этом сообщает Генконсульство РФ в Анталье.

Авария произошла утром на трассе Конья - Аксарай. Автобус перевозил в Каппадокию группу из 32 российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье.

"В результате ДТП пострадали 26 россиян. Турецкие власти подтвердили смерть одной из российских туристок", - говорится в сообщении. Водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге, съехал в кювет, в результате чего транспортное средство перевернулось.

Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук. Им предоставляется экстренная медицинская помощь.

Рапомним, ранее в Египте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса. Среди пассажиров были граждане Украины.

Напомним, в начале года в Словакии произошло масштабное ДТП с участием 20 транспортных средств. В нем пострадали пять украинских граждан.

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