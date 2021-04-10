В Турции попал в ДТП автобус с туристами: 26 человек пострадали, есть погибший

В Турции 10 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса с российскими туристами. В результате один человек погиб и еще 26 получили ранения.

Об этом сообщает Генконсульство РФ в Анталье .

Авария произошла утром на трассе Конья - Аксарай. Автобус перевозил в Каппадокию группу из 32 российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье.

"В результате ДТП пострадали 26 россиян. Турецкие власти подтвердили смерть одной из российских туристок", - говорится в сообщении. Водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге, съехал в кювет, в результате чего транспортное средство перевернулось.

Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук. Им предоставляется экстренная медицинская помощь.